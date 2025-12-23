¿Habrá LLUVIAS en Hermosillo este martes? Clima en Sonora HOY 23 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este martes 23 de diciembre de 2025, el clima en Hermosillo presentará variaciones importantes a lo largo del día, por lo que es recomendable tomar precauciones antes de salir de casa. Las primeras horas serán frescas, mientras que durante la tarde se espera un aumento considerable en la temperatura, acompañado de cielo con nubes y claros. Para que nada interrumpa tu jornada, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tiempo completo. ¡Lee con atención!

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el sitio especializado Meteored.mx, durante la mañana se prevé un ambiente fresco en la capital sonorense. Desde las 5:00 horas, la temperatura rondará los 15°C, con cielo parcialmente nublado y presencia de nubes y claros. El viento será ligero a moderado, con rachas provenientes del noreste, lo que podría generar una sensación térmica fresca durante el arranque del día.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos, por lo que no se anticipan riesgos por exposición solar en este periodo. Conforme avance el día y se acerque el mediodía, las condiciones cambiarán gradualmente. Para la tarde, a partir de las 11:00 horas, el termómetro comenzará a subir hasta alcanzar los 25°C, con sensación térmica similar y viento moderado del noreste.

Hacia las 14:00 horas se espera el punto más cálido del día, con temperaturas cercanas a los 30°C y sensación térmica ligeramente menor, alrededor de los 28°C. El cielo continuará con nubes y claros, mientras que el índice UV alcanzará niveles moderados, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

En el noroeste de #México se pronostican bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/wPFLsXqC4z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 23, 2025

Durante la tarde-noche, el ambiente comenzará a refrescar de manera paulatina. Alrededor de las 17:00 horas, la temperatura descenderá a los 29°C, con viento ligero del oeste y menor intensidad solar. Para las 20:00 horas, el termómetro se ubicará cerca de los 25 grados, manteniendo condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

Finalmente, hacia las 23:00 horas, se espera una temperatura aproximada de 22°C, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del noreste, lo que marcará un cierre de jornada más templado. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui