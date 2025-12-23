Mensaje navideño de obispo Felipe Pozos: Esperanza, reconciliación y fe en tiempos difíciles

Ciudad Obregón, Sonora.- La Navidad en la Iglesia es una celebración religiosa que conmemora el nacimiento de Jesús, el Salvador. Es un tiempo de reflexión, fe y esperanza, donde los cristianos recuerdan el amor y la luz que Jesús trajo al mundo. La Navidad invita a la oración, la fraternidad y la paz entre todos.

"En esta Navidad, los obispos de México nos dirigimos a ustedes desde un lugar silencioso y frágil: el pesebre; allí, donde la noche parece más profunda, nace una luz que no grita, pero que permanece", expresó el obispo monseñor Felipe Pozos Lorenzini, obispo de la diócesis de Ciudad Obregón.

El líder de la grey católica en la región llamó a la reflexión y, para ello, citó a San Agustín, recordando que: "Dios eligió la pequeñez, el hambre, el sueño, la vulnerabilidad. No para huir del dolor humano, sino para habitarlo y redimirlo desde dentro", como una forma de recordarles a los seres humanos que no están solos en la adversidad.

San Agustín nos ayuda a nombrar lo que el corazón apenas comprende: 'Se hizo hombre quien hizo al hombre; el que sostiene el mundo cabe en un pesebre'", citó Pozos Lorenzini y agregó: "En esa fragilidad hay una promesa: no estamos solos".

La familia

El obispo explicó que la familia sigue siendo el lugar donde la esperanza aprende a caminar, particularmente en estos tiempos en los que existen muchos hogares heridos por la violencia, la pobreza o la incertidumbre.

En su mensaje, el líder católico indicó que actualmente se debe pensar especialmente en los jóvenes, quienes, dijo, se encuentran cada vez más amenazados por el crimen y las adicciones.

Somos una generación marcada por sombras profundas, pero también llamada a preparar un Jubileo de gracia; pensamos especialmente en los jóvenes; en ellos depositamos una esperanza que no es ingenua, sino confiada en Cristo", afirmó.

Pozos Lorenzini consideró que, actualmente, el país parece herido y dividido, razón por la cual hizo un llamado a la reconciliación, y aclaró que esta no representa una debilidad, sino una fortaleza para quienes creen que el amor puede sanar la historia.

Finalmente, el obispo de la diócesis concluyó su intervención deseándole bendiciones para el año venidero a las familias cajemenses, a los jóvenes, a los pacientes y a los migrantes. "¡Viva Cristo!", concluyó.

