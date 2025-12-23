Policía Municipal de Navojoa busca prevenir el robo a casa habitación durante Navidad

Navojoa, Sonora.- La Comisaría de Seguridad Pública en el municipio de Navojoa espera que los llamados por el delito de robo a casa habitación aumenten durante las fiestas decembrinas; por ello, se decidió reforzar la vigilancia en los sectores más conflictivos de la ciudad.

De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública en Sonora, durante el año pasado se registraron más de cinco reportes por el delito de robo a casa habitación en el mes de diciembre; esto debido a que las familias acostumbran dejar sin vigilancia sus hogares al salir de Navojoa.

Por ello, Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública en la 'Perla del Mayo', hizo un llamado a la ciudadanía para que en caso de salir de la ciudad durante las fiestas decembrinas, den aviso a las autoridades para que se programe mayor vigilancia en el sector.

Este tipo de delitos aumenta porque mucha gente no avisa que sus casas están solas y los vecinos o gente que sabe que están fuera, se meten a robar y seguridad pública no tiene conocimiento", indicó.

Parra Portillo aseguró que no sólo el delito de robo a casa habitación pudiera repuntar durante las fiestas decembrinas, sino también el delito de robo a vehículo. Por lo que insistió en que sólo dando conocimiento a Seguridad Pública sobre qué sectores de la ciudad quedarán con menos residentes se podrá prevenir este tipo de incidentes.

Es muy importante que el ciudadano avise a Seguridad Pública para que nosotros podamos estar muy al pendiente en los sectores donde habrá casas o vehículos que se queden solos; precisamente para evitar que se presenten más casos de robo a casa habitación o de vehículos", puntualizó.

Cabe señalar que entre las colonias que registran un mayor número de reportes sobre delitos patrimoniales durante esta época del año se encuentran la colonia Deportiva, Sonora, Tierra Blanca, Juárez y Beltrones, así como La Herradura, El Aeropuerto y Los Arcos.

Por ello las autoridades anunciaron un mayor despliegue de elementos de seguridad por los sectores más reportados, con la intención de reducir al mínimo la incidencia delictiva en la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui