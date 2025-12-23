Se registra gran afluencia de vehículos en la caseta de Hermosillo por vacaciones de Navidad

Hermosillo, Sonora.- Desde el fin de semana, se reportó hasta un 60 por ciento más de afluencia de vehículos que pasan por la caseta de cobro de Hermosillo, en su mayoría de viajeros que van hacia destinos del sur del país.

Humberto Mendoza Gutiérrez, viajero, dijo que cada año viene de Estados Unidos a visitar a su familia a Navojoa, y que siempre que pasa por la caseta de Hermosillo hace filas de hasta hora y media, cuando son las fechas decembrinas, ya que cuando se trata de otra temporada del año, la fila puede ser de 15 minutos.

"En diciembre que voy a ver a mis familiares a Navojoa, si se tarda un poco más la fila, claro, también se tiene más tráfico en la carretera, como un choque que me tocó mirar cuando iba llegando a Nogales, pero es por el tiempo", señaló Humberto Mendoza.

Jessica Carrazco Avitia, quien va de visita a Guaymas para mirar a sus papás, dijo que en su caso, la fila no fue tan larga, como cuando va de regreso a Magdalena, donde tiene su trabajo.

Comentó que la afluencia de vehículos es natural, por la dinámica económica y las fechas de fin de año y que el tránsito es muy variado, porque son tantos carros de carga como particulares los que se encuentran en la carretera.

"Hay de todo, miras a muchos paisanos, pero también tráilers que van para el sur; en mi caso, que voy a Guaymas, está un poco más cerca, pero los que tienen que ir hasta Sinaloa u otro destino más al sur, ellos tienen que tener mucha precaución", dijo Jessica Carrazco.

Al día se estima que sean más de cinco mil carros los que cruzan la caseta de Hermosillo, tanto con destinos al sur como para el norte, en su mayoría viajeros mexicanos y en menor medida de Estados Unidos u otros países.

Fuente: Tribuna del Yaqui