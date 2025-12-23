Wifi gratuito del Ayuntamiento de Hermosillo llega a 260 puntos de conexión en espacios públicos

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo alcanzó un total de 260 puntos de conexión gratuita a Internet en espacios públicos de la ciudad, como parte del programa Hermosillo CRECE Conectado, vigente desde abril de 2023.

Carla Neudert Córdova, directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (AMECC), destacó que esta estrategia busca reducir la brecha digital y facilitar el acceso a herramientas tecnológicas a la población que no cuenta con los recursos para contratar el servicio en sus hogares o dispositivos móviles.

"El impacto del programa ha sido positivo, al permitir a miles de personas comunicarse con familiares, fortalecer emprendimientos, buscar empleo, realizar actividades educativas y organizar distintas tareas cotidianas", argumentó.

Recordó que el presidente municipal, Antonio Astiazarán, presentó esta iniciativa el 18 de abril de 2023 con el objetivo de posicionar a Hermosillo como una de las ciudades más conectadas del país mediante el acceso gratuito a Internet en áreas de uso común.

Para consultar la ubicación de los puntos disponibles en el sitio oficial, se debe entrar a wifi.hermosillo.gob.mx y elegir el más cercano. Para conectarse, basta ingresar a la red HMO_CONECTA y llenar un breve formulario.

Fuente: Tribuna del Yaqui