20 de las 32 víctimas del 'camionazo' en Etchojoa ya recibieron su alta médica

Navojoa, Sonora.- Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que afortunadamente 20 de los 32 pasajeros que resultaron con lesiones leves en el 'camionazo' rumbo a Huatabampo ya fueron dados de alta.

El munícipe señaló que desde un inicio se brindó todo el apoyo a las familias afectadas por el accidente vehicular sobre la carretera estatal 362 sin embargo, la atención continúa hasta el día de hoy, por parte de los tres niveles de gobierno.

Estamos trabajando de manera coordinada con las instituciones municipales y estatales, así como con los cuerpos de emergencia, seguridad y de salud, para brindar atención y apoyo a quienes lo necesitan. A las familias afectadas les decimos con claridad: no están solas", afirmó.

Elías Retes precisó que lamentablemente se registró un fallecimiento, por lo que las autoridades redoblarán esfuerzos en materia de prevención para evitar que se repita otra tragedia en las carreteras del sur de Sonora.

Lamentamos profundamente la pérdida de una vida y nos preocupa el estado de salud de quienes resultaron lesionados, en especial al saber que hay menores de edad con lesiones de consideración… Estaremos en comunicación constante y compartiendo información de interés para la ciudadanía conforme se vayan teniendo actualizaciones oficiales. Navojoa es una comunidad unida y hoy, más que nunca, estamos juntos para apoyarnos", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui