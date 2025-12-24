Amplían la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar durante 2025 en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Se amplió la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar y ahora beneficia a mujeres de 60 a 64 años. En Sonora, durante 2025 se apoyó a 72 mil 991 mujeres, gracias a una inversión federal de 353 millones 131 mil 927 pesos.

El objetivo de la Pensión Mujeres Bienestar es contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores, mediante un apoyo económico de tres mil pesos bimestrales, que les permita contar con mayor seguridad e independencia financiera.

El delegado de Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, destacó que esta pensión representa un avance significativo en el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres en la sociedad.

"La Pensión Mujeres Bienestar significa independencia económica para miles de mujeres; les brinda tranquilidad y la posibilidad de tomar decisiones con mayor libertad. Es una forma de retribuirles, aunque sea en parte, todo lo que han aportado a sus familias, a sus comunidades y al desarrollo de nuestro país", dijo.

La Pensión Mujeres Bienestar tiene como meta apoyar de manera universal a todas las mujeres de 60 a 64 años. Al cumplir los 65 años, las beneficiarias se incorporarán de manera automática como derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para garantizar así la continuidad del apoyo.

Para incorporarse a este programa, los requisitos son tener entre 60 y 64 años, contar con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización, y residir en México.

La #PensiónMujeresBienestar es un reconocimiento justo a la historia, el esfuerzo y la aportación de las mujeres a nuestro país. uD83DuDC9C



En #Sonora, este apoyo ya transforma la vida de miles de mujeres, gracias a la visión y el compromiso de nuestra uD83CuDDF2uD83CuDDFD PresidentA @Claudiashein, quien… pic.twitter.com/5Hjfsi3ECK — Octavio Almada (@OctavioAlmada1) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui