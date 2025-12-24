Clima en Sonora HOY 24 de diciembre: Advierten Frente Frío, LLUVIAS y heladas esta Nochebuena

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora para este miércoles 24 de diciembre traerá condiciones que obligan a estar atentos durante toda la jornada. A lo largo del día se esperan cambios importantes en el estado del cielo, lluvias de distinta intensidad y variaciones marcadas de temperatura entre la mañana y la tarde, además de rachas de viento que podrían generar complicaciones en algunas regiones. Quienes planean traslados, actividades al aire libre o celebraciones previas a la Nochebuena deberán tomar previsiones ante un escenario meteorológico inestable. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este miércoles 24 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el portal web Meteored.mx, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante el transcurso del día en la mayor parte del estado. Por la mañana prevalecerá un ambiente fresco, con temperaturas frías a muy frías en zonas altas de Sonora, donde no se descartan heladas, principalmente en regiones serranas y del noreste.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, municipios como Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García registrarán temperaturas bajas, con mínimas cercanas o inferiores a los 10°C, mientras que en la zona norte y fronteriza el termómetro comenzará a subir de forma gradual conforme avance la mañana. En regiones costeras como Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, el ambiente será fresco, aunque con valores ligeramente más templados.

Para la tarde, se espera un cambio notable en las condiciones térmicas. El ambiente se tornará cálido a caluroso en buena parte del territorio sonorense, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 24 y 29°C en el centro y sur del estado. Hermosillo alcanzará alrededor de los 29°c, mientras que Ciudad Obregón y Guaymas registrarán valores cercanos a los 28 y 26°c, respectivamente. En la región del Mayo y el Yaqui, como Huatabampo, el clima será cálido pero con posibilidad de nublados persistentes.

Las lluvias puntuales fuertes están previstas para Sonora durante la tarde y noche. Estas precipitaciones podrían provocar el incremento en niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, inundaciones urbanas, encharcamientos y reducción de la visibilidad en tramos carreteros. Las autoridades recomiendan especial precaución en zonas con antecedentes de escurrimientos y áreas serranas.

????En entidades del noroeste y noreste de #México se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Más información en las imágenes?? pic.twitter.com/WZFQ9knBS6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 24, 2025

El viento también será un factor relevante. Se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con dirección variable, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros y caída de ramas o anuncios en zonas urbanas.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescar de forma gradual. Aunque las lluvias podrían continuar en algunas regiones, las temperaturas descenderán nuevamente, sobre todo en el norte y noreste del estado, preparando condiciones frías para la madrugada del jueves.

Estas condiciones están asociadas a la aproximación de un nuevo Frente Frío al noroeste del país, que interactúa con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro, favoreciendo inestabilidad, lluvias y vientos en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)