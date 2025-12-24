Clima en Sonora: HOY miércoles 24 de diciembre en la TARDE Y NOCHE; se prevén LLUVIAS y CHUBASCOS en Nochebuena

Hermosillo, Sonora.- Para esta tarde y noche de miércoles 24 de diciembre de 2025 se esperan lluvias y chubascos en diversas regiones de la entidad. Así que si tienes planes de salir esta Nochebuena, es importante que revises el pronóstico del clima en Sonora. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas. Esta información corresponde al más reciente informe emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

¿Cómo será el clima para esta tarde-noche de 24 de diciembre de 2025 en Sonora?

De acuerdo con el reporte de la Conagua, se esperan lluvias y chubascos para las regiones noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora, esto de las 15:00 a las 18:00 horas. Para la noche de este 24 de diciembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil señala que hay posibilidad de precipitaciones de ligeras a moderadas sobre municipios de dicho sector para la noche de hoy y el día jueves 25 de diciembre. "Se prevé el ingreso de un nuevo frente frío durante el día 27 de diciembre, ocasionando rachas de viento fuertes (+65 kilómetros por hora [km/h]), lluvias ligeras (0.5 a 5 milímetros) y un descenso de temperaturas. A su vez, la Conagua señala que las lluvias pueden reducir la visibilidad en tramos carreteros y se pueden producir ligeros encharcamientos, por lo que exhortan a tener precaución.

Lluvias para esta tarde-noche en Sonora hoy 24 de diciembre

¿Cómo será el clima para mañana 25 de diciembre de 2025 en Sonora?

Según el SMN, se tendrá cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío a muy frío con heladas en zonas altas de la entidad. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región; lluvias puntuales fuertes en el estado, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de diciembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

: Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.

Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán. I ntervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán.

uD83CuDF84Te informamos sobre las #Temperaturas previstas en #México para esta Noche Buena y las primeras horas de la Navidad. pic.twitter.com/raiOsU4cDv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui