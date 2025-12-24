Complejo Náinari: Prometedor proyecto que contempla la rehabilitación de espacios clave en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Uno de los proyectos más importantes para Cajeme durante la actual administración es el llamado Complejo Náinari, que contempla la rehabilitación y remodelación de tres de los espacios públicos más visitados de la ciudad.

El Parque Infantil Ostimuri, la Laguna del Náinari y el Deportivo Álvaro Obregón, también conocido como Náinari 2000, serán los lugares en los que se contemplan las obras del ambicioso proyecto que incluye recursos federales y estatales.

Fue en el mes de julio de este 2025 cuando finalmente iniciaron los trabajos de la primera etapa del proyecto, que avanzaría de manera paulatina con la modernización de los otros espacios involucrados.

El proyecto fue anunciado desde el 16 de septiembre del 2021 con la llegada al poder del presidente municipal Javier Lamarque Cano, que en esa ocasión contemplaba la modernización de la Laguna, el estadio de futbol 'Manuel Piri Sagasta' y el deportivo Álvaro Obregón.

En 2023 se tomó la decisión oficial de posponer el Complejo Náinari para destinar los recursos a la rehabilitación de vialidades, retomándose hasta este 2025. La intención del proyecto, según el alcalde Javier Lamarque Cano, es atender los temas prioritarios y contar con espacios dignos, seguros y recreativos para todas las familias cajemenses.

Los juegos nuevos

Dentro de las instalaciones del Parque Infantil Ostimuri se contará con juegos nuevos, según Adriana López Contreras, directora del parque, quien comentó a TRIBUNA que los avances en ese espacio van alrededor del 40 por ciento.

Los juegos que continuarán están siendo rehabilitados desde la pintura hasta sus mecanismos, mientras que estamos a la espera de la llegada de los nuevos juegos mecánicos que se agregarán al resto", comentó.

Ese espacio está cerrado desde el pasado 18 de agosto y durante estos cuatro meses se han estado realizando muchas de las obras, como los nuevos módulos de baños para dama y caballero y otras adecuaciones. El parque estará reabriendo sus puertas tentativamente para el mes de febrero del 2026.

Su propio teatro

En el tema de la Laguna del Náinari, conocida como la 'Novia de Cajeme', se inició con algunos trabajos como la construcción del teatro al aire libre que tendrá capacidad para al menos 800 personas, en el punto en el que anteriormente se ubicaba el domo.

Fuente: Tribuna del Yaqui