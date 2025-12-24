Durazo desea Feliz Navidad a familias sonorenses, Salud pide vacunarse contra influenza y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy miércoles 24 de diciembre, conoce Alfonso Durazo desea Feliz Navidad a las familias sonorenses y invitó a las familias sonorenses a vivir esta fecha como un tiempo de unión, solidaridad y paz, en favor del bienestar de todas y todos.

Wi-Fi gratuito en Hermosillo llega a 260 puntos de conexión en espacios públicos

El Ayuntamiento de Hermosillo alcanzó un total de 260 puntos de conexión gratuita a Internet en espacios públicos de la ciudad, como parte del programa Hermosillo CRECE Conectado, el cual tiene vigente desde abril de 2023. La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático (Amecc) informó que la conexión gratuita impacta de forma positiva a las personas que no cuentan con los medios para costear este servicio en sus domicilios o dispositivos electrónicos.

Secretaría de Salud en Sonora pide a población vacunarse contra la influenza

La Secretaría de Salud Pública (SSP) hace un llamado a la población sonorense a aplicarse la vacuna contra la influenza, para reforzar las medidas de prevención contra esta enfermedad durante la temporada invernal. Los grupos vulnerables ante la influenza son niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 65, embarazadas, así como quienes viven con VIH o tienen el sistema inmunológico comprometido. La vacuna se ofrece de manera gratuita en centros de salud y en cualquier unidad médica. A la Semana Epidemiológica (SE) 47, del 16 al 22 de noviembre de 2025, Sonora no ha registrado ningún caso de influenza.

Alfonso Durazo desea Feliz Navidad a las familias sonorenses

En el marco de las celebraciones decembrinas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, invitó a las familias sonorenses a vivir esta Navidad como un tiempo de unión, solidaridad y paz, en favor del bienestar de todas y todos. El mandatario estatal señaló que la Navidad también representa una oportunidad para fortalecer el cuidado y la responsabilidad comunitaria, así como para reafirmar valores fundamentales como la empatía, el respeto y el apoyo mutuo, indispensables para construir bienestar y una convivencia armónica.

