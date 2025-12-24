¿LLOVERÁ HOY en Ciudad Obregón? Revisa el pronóstico del CLIMA en Sonora 24 de diciembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Si esta Nochebuena, miércoles 24 de diciembre de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en Ciudad Obregón, es clave que conozcas cómo se comportará el clima a lo largo del día, ya que habrá variaciones de temperatura entre la mañana y la tarde. Aunque no se esperan condiciones extremas, el cambio térmico y la nubosidad parcial pueden influir en traslados y celebraciones previas a la Navidad. ¡Aquí toda la información para que planifiques tu jornada!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte del portal web Meteored.mx, durante las primeras horas de la mañana se prevé un ambiente templado a ligeramente fresco. Desde el amanecer, el cielo se mantendrá con nubes y claros, con temperaturas cercanas a los 19°C y sensación térmica similar. El viento soplará de moderado a flojo desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar entre los 13 y 24 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y la temperatura registrará un ascenso gradual. Para media mañana, el termómetro podría ubicarse alrededor de los 24°C, mientras que la sensación térmica será ligeramente mayor. El índice de radiación ultravioleta alcanzará niveles medios, por lo que se recomienda protección básica si se realizan actividades prolongadas en exteriores, aunque el viento se mantendrá ligero y sin rachas relevantes.

Durante la tarde, Ciudad Obregón experimentará el punto más cálido del día. Se espera que la temperatura máxima ronde los 31°C, con cielo parcialmente nuboso y viento flojo del norte, lo que favorecerá un ambiente seco y caluroso. Aunque el índice UV disminuirá a niveles bajos, el calor podría sentirse con mayor intensidad entre las 13:00 y 16:00 horas, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y evitar exposición directa al sol en ese periodo.

Hacia el atardecer y entrada la noche, el ambiente comenzará a refrescar de manera paulatina. Para el final de la tarde se pronostican temperaturas cercanas a los 28°C, mientras que por la noche el cielo tenderá a cubrirse. Entre las 20:00 y 23:00 horas, el termómetro oscilará entre los 23 y 24°C, con sensación térmica ligeramente mayor y viento flojo del oeste y norte. No se prevén lluvias ni cambios bruscos, lo que permitirá condiciones estables para las actividades nocturnas.

