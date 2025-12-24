Navidad con LLUVIAS en Hermosillo: Así será el clima en Sonora HOY miércoles 24 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Antes de salir de casa este miércoles 24 de diciembre de 2025, es recomendable que consultes el pronóstico del clima en Hermosillo, ya que el día estará marcado por cielo cubierto, viento constante y la posibilidad de lluvias durante la noche. Aunque no se esperan fenómenos severos, las condiciones pueden influir en traslados, actividades al aire libre y preparativos previos a la Nochebuena, por lo que anticiparse ayudará a evitar contratiempos.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el porta web Meteored.mx, durante las primeras horas de la mañana se prevé un ambiente templado, con cielo completamente cubierto. Desde el amanecer, las temperaturas se ubicarán entre los 22 y 23°V, con una sensación térmica ligeramente más alta. El viento soplará de moderado a constante desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación fresca en zonas abiertas.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y la temperatura comenzará a incrementarse de manera gradual. Para media mañana, el termómetro podría rondar los 26°C, con una sensación térmica similar. Aunque el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles bajos, el viento del noreste seguirá presente, favoreciendo un ambiente estable, pero con circulación de aire perceptible en distintos puntos de la ciudad.

Durante la tarde, Hermosillo alcanzará las temperaturas más altas del día, con valores cercanos a los 28°C. El cielo continuará mayormente nublado y el viento cambiará ligeramente de dirección, soplando desde el este con intensidad moderada. Estas condiciones mantendrán un ambiente templado a cálido, sin sensación extrema de calor, lo que permitirá realizar actividades al exterior con precauciones básicas, especialmente por la nubosidad persistente.

Hacia el atardecer y entrada la noche, el ambiente comenzará a refrescar de forma gradual. Para las primeras horas nocturnas se esperan temperaturas alrededor de los 25°C, con viento flojo del noreste. Sin embargo, conforme avance la noche, se incrementará la probabilidad de lluvia ligera. Para alrededor de las 23:00 horas, se pronostica cielo parcialmente nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles, con acumulados menores, acompañadas de viento ligero del sur.

Aunque la lluvia sería de baja intensidad y duraría durante la madrugada de Navidad, podría afectar la visibilidad y el estado de las vialidades, por lo que se recomienda extremar precauciones si se circula a esa hora. ¡Toma nota!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)