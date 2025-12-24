Rehabilitación del Colector del Vado del Río en Hermosillo entra en su recta final con 70% de avance

Hermosillo, Sonora.- Para dar solución a problemas de drenaje que afectaban a miles de familias del sector y comercios, con malos olores y otros malestares, el Ayuntamiento de Hermosillo lleva un avance de hasta el 70 por ciento en la rehabilitación del colector del Vado del Río.

Los trabajos de cambio de tuberías del área comenzaron en junio de este año y se tuvo un ligero retraso por adquisición del material, el cual llegó en un periodo de 60 días. La obra, que reporta un avance importante, cuenta el 98 por ciento de instalación de la nueva tubería, por lo que solo faltaría la rehabilitación de infraestructura, así como el señalamiento del lugar, al ser uno de los principales bulevares de la ciudad.

Uno de los principales logros que destacó la coordinación de Desarrollo de Infraestructura municipal, es el control total del escurrimiento de aguas negras, mejorando el saneamiento de la zona. La obra se estima que quede concluida para mediados de enero, con la entrega y la reposición de la carpeta asfáltica, para reanudar el tráfico en la zona para los automovilistas que conducen de oriente a poniente.

En enero podrían concluir los trabajos

Los trabajos se pausarán durante este 25 de diciembre, pero se reanudará la obra a partir del 26, con un horario desde las 8:00 horas, y continuará hasta el 31. El día 1 de enero del 2026 también será libre por Año Nuevo, pero se retomarán labores en la obra a partir del 2 de enero, hasta quedar concluida, entre los días 15 y 20 de enero.

El cambio del colector beneficiará a colonias como Las Quintas, Villa Bonita, Praderas, Las Fuentes, entre otras del sector, que por años tuvieron problemas por malos olores por fugas intermitentes de drenaje, por la tubería gastada. 10 mil familias viven por la zona, de colonias como Las Quintas; además, más de cuatro mil negocios de todos los giros que se encuentran en el sector han tenido problemas por los malos olores. 12 mil carros al día transitan a diario por el bulevar Vado del Río, ya sea por residenciales, comercios o CRIT que está en la zona.

#Opinión | Hoy puedes leer en TRIBUNA a Lorenia Iveth Valles Sampedro con su columna Adiós 2025, bienvenido 2026 uD83DuDDE3? https://t.co/IhVngreQii — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui