Se reúnen presidente Lamarque Cano y presidente de Canacintra para abordar tema del PICO

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, se reunió con el alcalde Javier Lamarque Cano. El objetivo fue dar seguimiento al proyecto de infraestructura del Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) y reiterar el compromiso del sector industrial con el desarrollo económico de la región.

El líder de los socios y condóminos del mencionado complejo industrial expuso que los empresarios se encuentran trabajando en la recaudación de los recursos que conforman el 50 por ciento del costo total de obra de rehabilitación del Boulevard Circunvalación.

Explicó que, debido a las condiciones económicas cambiantes y a diversos factores que han impactado a las empresas, este proceso ha resultado más complejo de lo previsto. Sin embargo, reiteró su disposición para continuar realizando los esfuerzos necesarios que les permitan alcanzar dicha meta o, en su caso, llegar lo más cercano posible a la cifra planteada.

Fernández Jaramillo solicitó al edil cajemense que, desde el ámbito de sus competencias, continúe realizando las gestiones necesarias a fin de que el proyecto siga su curso.

Por su parte, Javier Lamarque Cano dejó de manifiesto su disposición para acompañar y realizar las gestiones que estén a su alcance. Esto es a fin de apoyar, en la medida de lo posible, el avance del proyecto de infraestructura que coadyuve a mejorar la situación en la que se encuentra el Parque Industrial. Además, reconoció la importancia estratégica que este representa para el municipio.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado al sector empresarial para no dejar de realizar los esfuerzos necesarios que permitan reunir los recursos requeridos y avanzar de manera conjunta en este proyecto.

