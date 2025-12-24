Secretaría de Salud en Sonora pide a población aplicarse vacuna contra la influenza

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Salud Pública (SSP) hace un llamado a la población para reforzar las medidas de prevención contra la influenza durante esta temporada invernal. La mejor forma de proteger a la familia y a las personas más vulnerables es anticiparse a la enfermedad mediante la vacunación oportuna.

Aplicarse los biológicos antes de la temporada alta de contagios brinda protección específica y ayuda a disminuir complicaciones y hospitalizaciones por influenza, Covid-19 y otros virus respiratorios, además de reducir el riesgo de defunciones. Niñas, niños y adultos mayores son los más afectados por estas enfermedades.

Los grupos vulnerables ante la influenza son niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 65, embarazadas, así como quienes viven con VIH o tienen el sistema inmunológico comprometido. La vacuna se ofrece de manera gratuita en centros de salud y en cualquier unidad médica. A la Semana Epidemiológica (SE) 47, del 16 al 22 de noviembre de 2025, Sonora no ha registrado ningún caso de influenza.

Además de la vacunación, es importante mantenerse bien hidratado, consumiendo al menos ocho vasos de agua al día, aun sin sentir sed. También se recomienda ingerir frutas ricas en vitamina C y una variedad de verduras para fortalecer el organismo, así como abrigarse adecuadamente antes de salir para evitar cambios bruscos de temperatura.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a evitar la automedicación ante síntomas como dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, cansancio, dolor muscular, irritación o dolor de garganta. Lo correcto es acudir con personal médico para confirmar o descartar una enfermedad y recibir el tratamiento adecuado.

Salud Sonora: ¡Vacúnate contra la influenza! uD83DuDC89



Con el frío, reforcemos la prevención. La vacuna es gratuita en tu unidad de salud para grupos vulnerables. Si tienes síntomas, usa cubrebocas.



¡Tu salud es nuestra prioridad!#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/rY2Nz2OfUh — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui