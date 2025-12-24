Turismo en Sonora registra crecimiento del 12% en diciembre y anticipa cierre positivo de año

Hermosillo, Sonora. - Los touroperadores de Sonora prevén un cierre positivo durante este mes de diciembre y esperan un incremento aproximado del 12 por ciento en las reservaciones para visitar distintos destinos turísticos del estado, informó Julio Rascón, presidente de la asociación del sector.

Detalló que este crecimiento responde al interés de familias provenientes tanto del extranjero como del interior del país, quienes aprovechan la temporada invernal para recorrer los principales atractivos turísticos de Sonora.

"Entre los destinos más solicitados se encuentran los Pueblos Mágicos, la ruta de las misiones, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, así como diversas playas del litoral sonorense", comentó.

Rascón explicó que Sonora se ha posicionado como un destino emergente, lo que ha generado una mayor demanda en los servicios turísticos durante diciembre.

Se espera que el próximo año sea mucho mejor para el turismo en Sonora

"Se incrementa la afluencia turística y creemos que va a haber un aumento del 12 por ciento en comparación con el año pasado, tan solo en este mes, debido al interés que ha despertado el estado. Esto para nosotros es algo que debemos aprovechar", expresó.

Asimismo, consideró que este crecimiento es resultado del trabajo conjunto de la cadena de valor turística, integrada por restaurantes, comerciantes, transportistas y prestadores de servicios, así como por la coordinación con autoridades estatales, quienes han impulsado acciones para fortalecer la promoción y mejorar la experiencia de los visitantes. En 2024 Sonora cerró el año con una derrama por turismo de más de tres mil millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui