VIDEO: Gobernador Alfonso Durazo llama a los sonorenses a fortalecer la unión y la solidaridad en Navidad

Hermosillo, Sonora.- Con motivo de las fiestas decembrinas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño exhortó a las familias de Sonora a aprovechar la temporada navideña para fortalecer la unión, la solidaridad y la paz, valores que, dijo, sostienen la convivencia y el tejido social en la entidad.

El jefe del Ejecutivo estatal señaló que estas fechas invitan a la reflexión colectiva y al reencuentro familiar, al tiempo que representan una oportunidad para reforzar la empatía, el respeto y el compromiso con el bienestar común, elementos indispensables para una sociedad más armónica.

El mandatario estatal señaló que la Navidad también representa una oportunidad para fortalecer el cuidado y la responsabilidad comunitaria, así como para reafirmar valores fundamentales como la empatía, el respeto y el apoyo mutuo, indispensables para construir bienestar y una convivencia armónica.

Que esta Navidad llegue a sus hogares con paz y con el cariño de quienes forman parte de su vida. Deseo que todas las familias sonorenses encuentren en estos días un momento de descanso, de unión y de serena alegría", expresó el gobernador.

Asimismo, destacó el espíritu solidario que distingue al pueblo sonorense, al reconocer que se trata de una sociedad generosa que sabe responder con humanidad y cooperación ante las dificultades, fortaleciendo así el sentido de comunidad.

Para concluir, el gobernador reconoció la fortaleza de las familias sonorenses y reiteró que su gobierno continuará trabajando con sensibilidad social, cercanía y responsabilidad, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de un Sonora más justo, solidario y unido.

Queridas familias sonorenses, que estas fechas lleguen a sus hogares con paz, unión y solidaridad.



Les deseo días de descanso y serena alegría a todas y todos. ¡Feliz Navidad! pic.twitter.com/ruKEmFOWYt — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui