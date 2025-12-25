Accidente en tienda Waldo's y otros sucesos que marcaron al estado este 2025 en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias más impactantes que ocurrieron en el estado este 2025, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los hechos más sonados del territorio sonorense. En la edición de hoy jueves 25 de diciembre, recordamos el trágico incendio en una tienda Waldo's de Hermosillo, que dejó más de 20 personas sin vida.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Camionazo de Tufesa deja 7 fallecidos

El viernes 17 de octubre un camión de pasajeros de la línea Tufesa terminó volcado sobre la carretera internacional Guaymas–Hermosillo, dejando siete personas fallecidas, además de varios heridos; se presume hasta ahora que el conductor se quedó dormido. De acuerdo con los reportes, en la unidad viajaban alrededor de 30 pasajeros. Autoridades informaron que al menos cinco personas murieron y 16 resultaron lesionadas.

Feminicidio cuádruple conmociona al estado de Sonora

El asesinato de tres niñas, dos gemelas de 11 años y una de 9, y su madre, de 28, el pasado 3 de julio del 2025 cerca de la comunidad Miguel Alemán, a unos 50 kilómetros de Hermosillo, causó gran conmoción en toda la nación. Horas después, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la captura de la pareja sentimental de la mamá, quien fue identificado plenamente relacionado con los hechos y con un grupo criminal de la capital.

Trágica explosión en tienda Waldo's del Centro de Hermosillo

El 1 de noviembre del 2025, una explosión seguida de un terrible incendio en la tienda Waldo's del Centro de Hermosillo, Sonora, cobró la vida de 24 personas y dejó a 15 más lesionadas, incluyendo menores de edad; el siniestro fue causado por un transformador eléctrico instalado de forma irregular en el establecimiento. Según testimonios de trabajadores de negocios aledaños, previo a la tragedia se registró un apagón seguido de un fuerte sonido como de explosión.

Fuente: Tribuna del Yaqui