Alfonso Durazo consolida grandes obras estratégicas en Sonora durante el 2025

Hermosillo, Sonora.- Durante 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, consolidó una agenda de obras públicas enfocada en el rescate de espacios emblemáticos, el fortalecimiento del turismo y la recuperación de áreas recreativas que durante años permanecieron en el abandono, generando impacto social, económico y urbano en distintas regiones del estado.

Uno de los proyectos más relevantes del año fue el inicio de la modernización integral del Complejo Náinari, en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, una de las zonas recreativas más importantes del sur de Sonora. Con una inversión inicial de 80 millones de pesos, el proyecto abarca 78 hectáreas e incluye la construcción de un teatro al aire libre con capacidad para 800 personas, en el área donde antes se ubicaba el Domo de la Laguna, así como la rehabilitación del acceso principal, renovación de juegos mecánicos, limpieza y reforestación del antiguo zoológico y la edificación de un museo interactivo en el Parque Infantil Ostimuri.

En Hermosillo, Durazo aceleró en 2025 la segunda etapa del rescate del Bosque Urbano La Sauceda, proyecto que se ha convertido en un referente de recuperación ambiental y convivencia social. Bajo su liderazgo, este espacio dejó atrás años de abandono para transformarse nuevamente en un punto de encuentro familiar. La segunda fase contempla la reforestación de cuatro mil árboles nativos, la creación de senderos, un skatepark, un laboratorio de educación ambiental, el regreso del atractivo conocido como 'La Burbuja' y nuevos espacios recreativos y educativos.

En el sur del estado, otra de las obras emblemáticas gestionadas durante 2025 fue la inauguración del Malecón Turístico de Huatabampito, el pasado 28 de marzo. Con una inversión de 100 millones de pesos, esta obra transformó a la playa en un atractivo de primer nivel, impulsando el turismo regional y posicionando a Huatabampito como uno de los principales destinos durante la Semana Santa.

El nuevo malecón cuenta con amplios andadores peatonales y ciclovías, áreas verdes, mobiliario sustentable, iluminación ambiental y un diseño seguro que favorece la convivencia familiar, además de detonar actividades deportivas, recreativas y comerciales que fortalecen la economía local.

Fuente: Tribuna del Yaqui