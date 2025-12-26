Bomberos de Navojoa busca a su nueva generación de cadetes para este 2026

Navojoa, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) anunció la convocatoria para la nueva generación de cadetes en la Academia de Bomberos en Navojoa, con lo cual se busca reforzar su número de elementos.

Jesús Edmundo Valdez Reyes, director de Bomberos Navojoa, mencionó que el cierre de la convocatoria será el próximo mes de febrero 2026, donde los cadetes serán instruidos con las técnicas básicas para cada uno de los puestos en el cuerpo de bomberos.

Señaló que los interesados en forjar una carrera dentro de la corporación, deberán acudir a entregar su documentación en la estación central, ubicada sobre la calle Rayón y Pesqueira en el centro de la ciudad.

Dentro de los requisitos para ingresar a la academia de bomberos se encuentran: tener entre 18 y 35 años de edad, copia del INE, comprobante de domicilio, comprobante de estudios de preparatoria como mínimo, carta de no antecedentes penales (AMIC), examen de antidoping y un número de teléfono.

Fuente: Tribuna del Yaqui