Buscadoras localizan fosa clandestina al sur de Sonora en plena Navidad: Esto y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de las noticias de las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen informativo te traemos los últimos hechos ocurridos dentro del territorio sonorense. En la edición de hoy viernes 26 de diciembre, conoce que el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme localizó una fosa clandestina en el municipio de San Ignacio Río Muerto.

Turismo en Sonora registra crecimiento del 12% en diciembre

Los touroperadores de Sonora prevén un cierre positivo durante este mes de diciembre; señalaron que se espera un incremento aproximado del 12 por ciento en las reservaciones para visitar los principales atractivos turísticos del estado.

Alfonso Durazo consolida grandes obras durante el 2025

Durante este 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo consolidó una agenda de obras públicas enfocadas en el rescate de espacios emblemáticos, el fortalecimiento del turismo y la recuperación de áreas recreativas, generando impacto social, económico y urbano en distintas regiones del estado.

Buscadoras de Sonora localizan fosa clandestina en plena Navidad

Gracias a una búsqueda durante las fiestas de Navidad, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme localizó una fosa clandestina en el municipio de San Ignacio Río Muerto; en el lugar fueron encontrados dos cuerpos humanos en alto estado de descomposición, en las inmediaciones del Puente El Quemado.

