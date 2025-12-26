Cabildo de Cajeme aprueba presupuesto 2026 con austeridad y plan integral de movilidad urbana

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante sesión ordinaria y pública de Cabildo de Cajeme, se acordaron políticas de gasto y ejercicio del presupuesto de egresos para el próximo año 2026. En la sesión, también se aprobó el programa operativo anual y programa financiero 2026, informe de actividades de la titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, entre otras propuestas.

Además, el órgano colegiado encabezado por el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, avaló el Plan Integral de Movilidad Urbana para Ciudad Obregón. El munícipe aplaudió que por mayoría calificada se haya aprobado el presupuesto de egresos municipales para el ejercicio fiscal 2026. También se emitió el acuerdo para la implementación del programa de austeridad para el municipio de Cajeme.

El objetivo principal es un uso eficiente de los recursos municipales que permitan ahorros significativos sin afectar la operación del plan municipal de desarrollo y proyectos prioritarios para la sociedad.

Es fundamental que este proyecto financiero, con amplio sentido social, se otorgue a obras prioritarias y que su aplicación sea de manera transparente y responsable, con el fin de que las finanzas públicas se usen en los rubros que requiere la sociedad, buscando siempre favorecer el monto de inversión contra el gasto corriente", manifestó el edil cajemense, Lamarque Cano.

En la misma sesión se analizaron y aprobaron modificaciones presupuestales para algunas de las paramunicipales de Cajeme y en sesión posterior se autorizó convenio con Insus para regularizar terrenos de Ferromex.

Fuente: Tribuna del Yaqui