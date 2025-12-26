Celebran al 'Bebé Navidad', primer nacimiento del 25 de diciembre en hospital IMSS de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como ya es una tradición, autoridades municipales, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Cajeme, se dieron a la tarea de visitar al primer bebé nacido durante las primeras horas de este 25 de diciembre, fecha en la que se festeja la Navidad; al nuevo ciudadano se le reconoce como el 'Bebé Navidad'.

El alumbramiento se registró alrededor de la 01:45 horas de la madrugada. El nuevo ciudadano, de acuerdo con información proporcionada por personal médico del Hospital General IMSS-Bienestar, nació en óptimo estado de salud.

La encargada de realizar la entrega de los apoyos fue la coordinadora del voluntariado de la dependencia municipal en materia de asistencia social, Gabriela Galindo. Además, a nombre de la primera dama, Martha Patricia Patiño de Lamarque, compartió un mensaje de apoyo y buenos deseos a la familia del recién nacido.

Además de felicitar a los padres y entregarles un obsequio navideño como muestra de solidaridad y acompañamiento, personal del DIF Cajeme también agradeció al personal médico y administrativo del Hospital General IMSS-Bienestar por su apoyo y disposición para hacer esta visita.

Las autoridades municipales externaron que las acciones realizadas en el marco del nacimiento del 'Bebé Navidad' representan esperanza y nuevos comienzos para las familias de Cajeme, y reafirman el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones con sentido humano y social.

