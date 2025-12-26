Ciudad Obregón: Saldo blanco para cuerpos de emergencia durante celebraciones de Navidad

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante los días 24 y 25 de diciembre, tras las fiestas navideñas, se registraron diversos accidentes que requirieron la atención de la Cruz Roja, delegación Ciudad Obregón, y del Departamento de Bomberos de Cajeme.

En el caso de la benemérita institución, Alejandro Borbón Sandoval señaló que se registraron alrededor de 80 atenciones prehospitalarias en ambulancia, de las cuales 20 fueron por accidentes de tránsito, caídas y otras causas. "Se brindó atención a dos personas adultas por quemaduras con agua hirviendo, al encontrarse realizando las tradicionales cenas de Navidad", comentó el encargado del área de socorros.

Borbón Sandoval mencionó que también se atendieron algunos llamados por siete hechos violentos, en los que resultaron personas con lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

Disminuyeron los llamados

Por su parte, Bomberos de Cajeme dio a conocer, por medio de su comandante, que durante el 24 de diciembre solo se registraron nueve llamados.

La mayoría de ellos, específicamente seis, fueron por incendios en pastos secos; dos por incendios en casa habitación, una de ellas abandonada, y un vehículo que también se incendió", detalló Víctor Manosalvas Mena.

El jefe de los 'tragahumo' agregó que el día de Navidad atendieron apenas seis llamados, correspondientes a tres incendios en pasto seco, uno más en casa habitación abandonada, una fuga de gas y un accidente automovilístico.

Las causas de la mayoría de estos incendios no pudieron comprobarse; sin embargo, algunos se asocian al uso de pirotecnia y al menos uno habría sido provocado por una fogata.

Fuente: Tribuna del Yaqui