Clima en Ciudad Obregón Sonora HOY 26 de diciembre: Temperaturas de MAÑANA, TARDE y NOCHE

Ciudad Obregón, Sonora.- Este viernes 26 de diciembre de 2025, el clima en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, será mayormente estable, con temperaturas que irán en ascenso conforme avance el día. Aunque la mañana comenzará con ambiente fresco, hacia el mediodía y la tarde se espera un notable incremento del calor, por lo que es recomendable tomar precauciones si se planean actividades al aire libre. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes 26 de diciembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, no se prevén lluvias para este viernes en Ciudad Obregón. Las condiciones del cielo oscilarán entre despejado y con intervalos de nubes, acompañadas de viento moderado proveniente principalmente del norte y noroeste. Durante la mañana, Cajeme registrará cielo despejado y temperaturas cercanas a los 20°C desde las primeras horas del día.

Clima en Ciudad Obregón HOY viernes 26 de diciembre. Foto: Conagua

Entre las 05:00 y las 08:00 horas, la sensación térmica se mantendrá similar, con viento ligero a moderado del norte, lo que aportará un ambiente fresco, ideal para actividades tempranas. El índice de radiación ultravioleta será bajo durante este periodo. Hacia el mediodía, el ambiente cambiará de forma significativa. A partir de las 11:00 horas, el termómetro podría alcanzar hasta los 29°C, con cielo parcialmente nublado.

Para las 14:00 horas, se espera el punto más cálido del día, con una temperatura máxima cercana a los 33°C y sensación térmica de hasta 32°C. En este horario, el viento soplará del noroeste y el índice UV será moderado, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar la exposición prolongada al sol. Más tarde, el calor comenzará a disminuir gradualmente.

Alrededor de las 17:00 horas, se prevén temperaturas de aproximadamente 29°C, con cielo parcialmente nublado y rachas de viento más intensas provenientes del oeste, lo que ayudará a moderar la sensación térmica. Por la noche, el clima será más templado. A las 20:00 horas, se esperan alrededor de 25°C, mientras que hacia las 23:00 horas la temperatura descenderá hasta los 23°C.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla; mismos que prevalecerán durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Ver detalles en la imagen?? pic.twitter.com/O7ZhWnnfzZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

El viento disminuirá su intensidad y el cielo se mantendrá con intervalos de nubes, generando condiciones agradables para el cierre del día. ¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)