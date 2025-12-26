Clima en Sonora: HOY viernes 26 de diciembre en la NOCHE, se prevén LLUVIAS y DESCARGAS ELÉCTRICAS

Hermosillo, Sonora.- Para este viernes 26 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén lluvias y descargas eléctricas para diversas regiones de la entidad; aquí te presentamos el reporte puntual del clima en Sonora para que las precipitaciones no te tomen desprevenido durante estas celebraciones navideñas. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 18:00 horas y durante las primeras horas del sábado 27 de diciembre.

¿Cómo será el clima para hoy, viernes 26 de diciembre de 2025?

De acuerdo con la Conagua para Sonora, se esperan de 18:00 a 21:00 horas lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas para las regiones del noroeste, norte, este, centro y costa de la entidad. "Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua". Además, el reporte del SMN dice: "Durante esta noche y madrugada del sábado, el frente frío número 24 ingresará al norte de Baja California; en interacción con una vaguada polar y con el flujo de humedad de un río atmosférico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, chubascos en Baja California Sur y Sonora, así como lluvias aisladas en Chihuahua.

Para esta noche de este viernes 26 de diciembre de 2025 se esperan lluvias y descargas eléctricas

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana sábado 27 de diciembre de 2025?

El reporte indica que se tendrá un cielo medio nublado con lluvias aisladas en Sonora; además, por la mañana se pronostica ambiente fresco a templado en la región y frío con heladas en zonas serranas. Por la tarde, ambiente fresco a templado con viento del oeste y noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 60 km/h. Además, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serenas de Sonora.

Pronóstico de lluvias para mañana 27 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Guerrero, Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán.

Baja California, Jalisco, Colima y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Estado de México, Ciudad de México y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Estado de México, Ciudad de México y Yucatán. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por la mañana: Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Fuente: Tribuna del Yaqui