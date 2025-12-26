Desarrolla la Universidad del Pueblo Yaqui modelo productivo alimentario

Vícam Pueblo, Guaymas, Sonora.- Para garantizar el derecho a la alimentación, promover la economía solidaria y responder de manera resiliente a los retos del cambio climático, la Universidad del Pueblo Yaqui (UPY) desarrolla un Modelo Productivo de Soberanía Alimentaria en beneficio de los pueblos originarios.

La estrategia, basada en la diversificación, la sustentabilidad y la integración de conocimientos tradicionales con innovación científica, se implementa en coordinación con autoridades tradicionales, la Universidad Estatal de Sonora (UES), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y la Comisión Jiaki del Agua, Distrito 018.

Este modelo académico-productivo se plantea como un referente comunitario y regional, alineado al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui y a compromisos internacionales en materia de cambio climático y derechos humanos, a través de sistemas productivos.

Se busca generar alimentos nutritivos y suficientes para el autoconsumo y el mercado local, diversificar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y de polinización, así como incorporar prácticas sostenibles que protejan el agua, la tierra, la biodiversidad y la salud, rescatando saberes tradicionales yaquis y articulándolos con tecnologías modernas.

Para dar inicio a este modelo, se realizó un diagnóstico inicial que incluyó análisis de agua, suelos, especies nativas y necesidades comunitarias; posteriormente, se diseñaron y planearon parcelas, sistemas de riego, densidades de siembra y protocolos de manejo, con el fin de brindar capacitación a las y los participantes mediante talleres en agricultura, acuacultura, apicultura, transformación y economía solidaria.

Los resultados obtenidos fueron compartidos en las comunidades y, como parte de la estrategia de mejora continua, se diseñaron talleres sobre seguridad alimentaria, consumo responsable y cambio climático, además de integrar el modelo a las actividades académicas y culturales de la Universidad del Pueblo Yaqui.

Fuente: Tribuna del Yaqui