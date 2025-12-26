Estrategia de seguridad del gobierno de Sonora logra la mayor reducción de homicidios en más de tres décadas

Hermosillo, Sonora.- La estrategia de seguridad implementada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha marcado un punto de quiebre en la historia reciente de Sonora, al lograr una reducción del 46.7 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, la más significativa registrada en más de tres décadas.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), este resultado revierte una tendencia de alza sostenida que se prolongó por más de 30 años y que tuvo su periodo más crítico entre 2015 y 2021, cuando la entidad acumuló un incremento del 241 por ciento en este delito.

El descenso en los índices de homicidio es atribuido a una estrategia integral de seguridad, basada en la coordinación permanente entre corporaciones estatales y federales, el fortalecimiento de la inteligencia operativa, el seguimiento diario de las Mesas de Seguridad y una mayor presencia territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Les comparto los resultados de la última semana de trabajo desde la Mesa Estatal de Paz y Seguridad.

Gracias a la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, logramos 396 detenciones, 59 armas aseguradas, 68 vehículos recuperados, más de 502 mil dosis de droga… pic.twitter.com/cBBuKx14Qg — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 27, 2025

Durante el periodo 2021–2025, el Gobierno de Sonora consolidó de manera histórica las capacidades institucionales en materia de seguridad pública, fortaleciendo la gobernanza y la capacidad de respuesta a través de la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno, bajo el liderazgo directo del mandatario estatal.

La estrategia se ha reforzado con la profesionalización constante de los cuerpos policiales, la mejora en equipamiento y tecnología, la incorporación de nuevas patrullas y el incremento del estado de fuerza mediante la suma de nuevos elementos a las corporaciones estatales. Este fortalecimiento permitió mejorar la movilidad y la capacidad de reacción de las fuerzas de seguridad, garantizando una actuación más oportuna y eficaz, especialmente en los municipios que históricamente han concentrado los mayores índices de violencia.

Además, el gobernador Alfonso Durazo destacó que, gracias a la coordinación con los municipios, entre enero y octubre de 2025 los homicidios dolosos disminuyeron un 20.8 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Con estos resultados, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de consolidar la paz, proteger la vida de las y los sonorenses y avanzar hacia un estado más seguro, justo y con mayor armonía social.

