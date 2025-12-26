(FOTOS) Hermosillo celebra la llegada de la 'Bebé Navidad' durante la madrugada del 25 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Como cada año durante estas fechas decembrinas, se anunció el nacimiento del primer bebé que llegó al mundo a las 03:35 horas del pasado jueves 25 de diciembre de 2025. De hecho, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Facebook fue la Coordinadora Federal de Servicios Públicos de Salud del IMSS Bienestar en Sonora, Gabriela Nacamendi Cervantes.

Este emotivo acontecimiento tuvo lugar en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora, donde la madre, identificada como Evelyn Janeth Chaparro Díaz, dio a luz a una niña que registró un peso total de 3.190 kilogramos. Aunque hasta el momento se desconoce el nombre que los padres elegirán para la recién nacida, se confirmó que afortunadamente se encuentra en perfecto estado de salud.

Además, a la familia se le hizo entrega de su primer obsequio por parte del Voluntariado de la Secretaría de Salud, el cual consistió en una canasta navideña especial para la bebé. Dicho presente incluía diversos artículos, entre ellos ropa en color rosa, una cobija blanca, pañales, toallas húmedas y una bañera ideal para el aseo de la infanta. En la fotografía compartida por Gabriela Nacamendi se observa a la joven madre recostada en la cama del hospital, acompañada por la funcionaria y, al otro extremo, por quien se presume es el padre de la menor.

Regalo por el nacimiento de su pequeña

Gabriela Nacamendi Cervantes con la joven madre

"Gracias al Voluntariado de la Secretaría de Salud Sonora, quien regaló una canasta navideña especial para nuestra bebé Navidad, que nació en el Hospital de la Mujer IMSS Bienestar Sonora, #Hermosillo. ¡Muchas felicidades a la señora Evelyn Janeth Chaparro Díaz, que tuvo una preciosa bebé a las 03:35 horas, con un peso de 3.190 kg!", escribió Gabriela del Carmen Nacamendi Cervantes en su plataforma digital.

uD83CuDF84uD83DuDC76 25 de diciembre, 03:35 h: nació el bebé navideño del Hospital Integral de la Mujer de Sonora IMSS BIENESTAR.

Una niña de 3.190 kg que simboliza esperanza y nuevos comienzos. ?#SaludSonora #IB_Sonora pic.twitter.com/rC9FGOkIXD — Salud Sonora (@ssaludsonora) December 26, 2025

De igual manera, el perfil oficial de X (antes Twitter) de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora también se pronunció sobre el acontecimiento. Además de reiterar la información previamente difundida, señalaron que este nacimiento "simboliza esperanza y nuevos comienzos". En otro tema relacionado con las celebraciones decembrinas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, compartió que en el Palacio de Gobierno se llevaron a cabo festejos en los que participaron más de 45 mil sonorenses.

Fuente: Tribuna del Yaqui