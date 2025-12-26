Hermosillo reporta saldo blanco en Nochebuena y Navidad; se atienden reportes menores

Hermosillo, Sonora.- Durante las celebraciones de Nochebuena y las primeras horas de Navidad, la Policía Municipal y el Departamento de Bomberos de Hermosillo reportaron que las festividades transcurrieron sin incidentes graves, logrando un saldo blanco en la ciudad.

Según información de parte de autoridades de Seguridad Pública Municipal, durante la noche del 24 de diciembre se atendieron un total de 209 reportes por música a alto volumen, además de la detención de tres conductores en estado de ebriedad.

Precisaron que, afortunadamente, no se registraron accidentes automovilísticos con personas lesionadas, permitiendo que la población disfrutara de la celebración sin contratiempos mayores.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Hermosillo realizó 30 intervenciones durante el mismo periodo. La mayoría de los llamados estuvieron relacionados con incendios, incluyendo cuatro en casas habitación, incendios de maleza en terrenos y vías públicas, dos en vehículos y uno en una escuela.

Asimismo, se atendieron tres reportes de fugas de gas, un accidente vehicular, un problema eléctrico, olor sospechoso, un enjambre de abejas y tres falsas alarmas. Durante estas intervenciones, una mujer resultó lesionada al intentar apagar un incendio de basura en el patio de su domicilio, sufriendo una quemadura en el dorso de la mano, presuntamente provocada por pirotecnia.

Del total de emergencias atendidas por los bomberos, 29 ocurrieron dentro del casco urbano de Hermosillo y solo una en la localidad de San Pedro El Saucito. Para garantizar la seguridad, 50 elementos del Departamento de Bomberos permanecieron en servicio en las seis estaciones de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui