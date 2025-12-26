LLUVIAS, bajas temperaturas y vientos: Efectos del Frente Frío 24 en Sonora HOY 26 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- El clima en Sonora presentará contrastes importantes este viernes 26 de diciembre, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar previsiones, especialmente si se realizarán actividades al aire libre o traslados por carretera. Para que nada interrumpa tu jornada este último viernes del mes, aquí en TRIBUNA te compartimos el reporte del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el reporte de Meteored.mx, a lo largo del día se mantendrá cielo medio nublado a nublado en Sonora, con posibilidad de chubascos en diversos puntos del territorio estatal. Durante la mañana, el ambiente será fresco en gran parte del estado, mientras que en regiones serranas las temperaturas podrían descender de forma más marcada, registrando condiciones de frío a muy frío.

Así será el clima en Sonora este viernes 26 de diciembre. Foto: Conagua

En la zona norte y noreste de Sonora, como Nogales, Agua Prieta y Nacozari, se prevén temperaturas máximas cercanas a los 22 y 23°C, mientras que por la mañana se podrían registrar valores cercanos o incluso por debajo de los cero grados en áreas altas, aumentando la probabilidad de caída de nieve o aguanieve. Estas condiciones podrían afectar caminos rurales y tramos carreteros de la sierra.

Para la región noroeste, que incluye municipios como San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco, Caborca y Magdalena de Kino, el ambiente será fresco durante la mañana y más cálido por la tarde, con temperaturas máximas entre los 21 y 26°C. No se descartan intervalos de chubascos y rachas de viento que podrían reducir la visibilidad de forma momentánea.

En el centro del estado, incluida Hermosillo, se espera un ascenso importante en la temperatura durante la tarde, con máximas cercanas a los 31 grados, mientras que por la mañana el termómetro rondará los 19°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y se prevé viento de componente oeste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente hacia la costa.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla; mismos que prevalecerán durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Ver detalles en la imagen?? pic.twitter.com/W0blhYE3Sm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

Para el sur de Sonora, como Guaymas, Ciudad Obregón y Huatabampo, se espera un ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados, mientras que las mínimas por la mañana se ubicarán entre los 19 y 20 grados. En estas zonas también se prevén vientos moderados y nubosidad variable.

Estas condiciones estarán asociadas al ingreso del Frente Frío número 24, que en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, provocará un descenso de temperatura en el noroeste del país, así como lluvias y chubascos en Sonora, además de condiciones propicias para nieve o aguanieve en zonas serranas.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)