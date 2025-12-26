Pide la SSPC Sonora no hacer llamadas falsas al 911 por el Día de los Santos Inocentes

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Gobierno de Sonora, hizo un llamado a madres y padres de familia para vigilar que las y los menores de edad no hagan un mal uso de la línea de emergencias 911 con motivo del Día de los Santos Inocentes.

Como parte de su función preventiva y del fomento al uso responsable de este número único para reportar emergencias de salud, seguridad y protección civil, la SSPC Sonora mantiene de manera permanente el programa 'Usa bien el 911'.

Durante 2024 se contabilizaron más de 800 mil llamadas improcedentes, por lo que se trabaja durante todo el año en la difusión de recomendaciones para realizar reportes de manera correcta y oportuna.

La finalidad de la estrategia 'Usa bien el 911' es evitar que se obstaculice la atención a la ciudadanía que realmente requiere el servicio que brinda esta línea, así como generar conciencia de que, ante una emergencia, cada segundo cuenta.

En el marco de la celebración del Día de los Santos Inocentes, la SSPC Sonora exhortó a las familias a dialogar con sus hijas e hijos sobre el impacto que tiene realizar llamadas de broma al 911 y explicarles la importancia de su función.

Usa bien el 9-1-1



La #SSPCSonora con motivo del próximo Día de los Santos Inocentes, hace llamado a madres y padres de familia a vigilar que las y los menores de edad no realicen llamadas de broma a la línea de emergencias. pic.twitter.com/Kz5ltzjrzU — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) December 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui