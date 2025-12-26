Presupuesto de Egresos 2026 ascenderá a mil 271 millones de pesos para Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Navojoa contará con más de mil 271 millones de pesos (mdp) en su Presupuesto de Egresos 2026, con lo cual se buscará reducir el rezago en la prestación de servicios públicos, a través de la adquisición de más maquinaria y vehículos.

Las autoridades precisaron que, además de este histórico recurso, continuarán gestionando ante el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para brindar mayor atención a las necesidades del área rural y de las comunidades indígenas, sin descuidar a las familias de la cabecera municipal.

María del Rosario Santiago Vizcarra, tesorera municipal, precisó que el Ayuntamiento de Navojoa destinará más de 320 mdp para el pago de salarios y demás prestaciones laborales; 82 mdp para Materiales y Suministros, así como 149 mdp para Servicios Generales.

Además, explicó que 205 mdp serán para las paramunicipales y Pensiones, 73 mdp para Inversión a Infraestructura, 100 mil pesos en Inversiones Financieras, mientras que para la Deuda Pública se destinaron 71.3 mdp.

Por su parte, Edgar Oswaldo Álvarez Balderrama, secretario de Programación del Gasto, mencionó que el presupuesto se utilizará principalmente para inversión en los servicios e infraestructura pública, salud y deporte, temas esenciales dentro de la meta de elevar la calidad de vida para la población.

Básicamente, se busca tener un desempeño similar al 2025, donde el presupuesto disponible para el Ayuntamiento era de 934 mdp, pero buscaremos continuar con las mismas buenas prácticas y optimización de recursos, pero siempre manteniendo el nivel de atención ciudadana… Se van a realizar más jornadas de salud, así como de bacheo y pavimentación", puntualizó.

