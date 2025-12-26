Reimposición de aranceles de EU marcó un año desafiante para la industria manufacturera en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El 2025 fue un año lleno de retos para la industria manufacturera en Sonora, marcado por un entorno global incierto, ajustes en las cadenas de suministro y desafíos comerciales constantes. A pesar de estas dificultades, el sector mantiene una perspectiva positiva de crecimiento para 2026.

Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora, externó que el desafío más significativo en este año fue la reimposición de aranceles por parte de Estados Unidos (EU), lo que generó disrupciones en las cadenas de suministro, obligó a diversificar proveedores y reconfigurar rutas comerciales globales, impactando la inversión y el crecimiento económico local.

"Nos ha modificado mucho la dinámica en la industria; cada aviso del gobierno americano nos mantiene al filo de la silla y esto, sin dudarlo, ha sido lo más fuerte que hemos sorteado en este año", señaló. Aun así, afirmó, la resiliencia de la industria permitió que la inversión en Sonora creciera un 20 por ciento durante la primera mitad del año, pasando de 306 a 360 millones de dólares.

Aunque algunos planes de expansión se detuvieron temporalmente ante la incertidumbre, los empleos se mantuvieron e incluso crecieron: la generación de empleo formal en manufactura aumentó un 8.6 por ciento, de 253 mil a 275 mil trabajadores. Gámez García proyecta un 2026 con mayor dinamismo, sustentado en las ventajas competitivas de Sonora y en la construcción de nuevas naves industriales que buscan atraer inversión y consolidar un crecimiento sostenido.

"A mediano plazo, el estado se posiciona para recibir industrias de alto valor agregado en Nogales, Hermosillo, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón", declaró. En el corto plazo, la industria de telecomunicaciones y la aeroespacial en el estado de Sonora muestran un despliegue significativo, mientras que a mediano plazo se prevé un crecimiento en bienes de consumo, sector médico y semiconductores.

Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora

Fuente: Tribuna del Yaqui