Álamos

Trabajadores de Servicios Públicos reciben apoyo económico en el Pueblo Mágico de Álamos

La comunidad americana radicada juntó el recurso económico para distribuirlo entre los trabajadores del Ayuntamiento de Álamos en estas fiestas decembrinas

Los trabajadores recibieron un bono extra por su entrega a la ciudadanía Foto: Internet

Álamos, Sonora.- La comunidad estadounidense radicada en el Pueblo Mágico de Álamos entregó estímulos económicos al personal de Servicios Públicos, como parte del agradecimiento a sus esfuerzos por mantener la ciudad limpia y funcional.

La entrega del apoyo económico se realizó en las instalaciones del Palacio Municipal, donde el grupo de trabajadores acudió para, además de recibir el estímulo, agradecer la buena voluntad de la comunidad norteamericana.

El evento fue encabezado por el secretario del Ayuntamiento de Álamos, Rosario Corrales Palafox, quien estuvo acompañado por las señoras Emily Preece, Penny Dubak, Ann Symons, Pam Wagner y el señor Mark Vanorum. Asimismo, se reconoció la colaboración de Lorna Acosta y Helen Jackson, quienes no pudieron estar presentes pero fueron pieza fundamental para gestionar los estímulos económicos.

El gobierno municipal refrenda su compromiso y su interés por fortalecer los lazos de cooperación entre el municipio y la comunidad americana, reconociendo en el esfuerzo de los trabajadores que hacen posible que Álamos se distinga como una de las ciudades con mejores servicios públicos", puntualizó Corrales Palafox.

Fuente: Tribuna del Yaqui

