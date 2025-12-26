Viernes de CALOR y cielo NUBLADO: Así será el CLIMA en Hermosillo Sonora HOY 26 de diciembre

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 26 de diciembre de 2025, el clima en Hermosillo presentará contrastes a lo largo del día, con una mañana fresca y cielo parcialmente nublado, seguida de un incremento notable en la temperatura hacia el mediodía y la tarde. Si tienes actividades al aire libre o traslados largos, es clave revisar el pronóstico del tiempo completo para tomar precauciones ante el calor. ¡Aquí la información que debes considerar!

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de Meteored.mx, no se esperan lluvias para este viernes en la capital de Sonora, aunque sí habrá variaciones en la nubosidad y rachas de viento que podrían intensificarse conforme avance la tarde.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, Hermosillo registrará condiciones templadas a frescas. Entre las 05:00 y las 08:00 horas, las temperaturas se mantendrán entre los 19 y 20°C con cielo parcialmente nublado y viento ligero a moderado proveniente del noreste. La sensación térmica será estable y el índice de radiación ultravioleta permanecerá en niveles bajos, lo que permitirá desplazamientos matutinos sin mayores riesgos por exposición solar.

Hacia el mediodía, el ambiente comenzará a tornarse más cálido. A partir de las 11:00 horas, el termómetro subirá hasta los 28°C, con sensación térmica cercana a los 27°C y cielo parcialmente nuboso. Para las 14:00 horas, se prevé la temperatura máxima del día, que podría alcanzar los 30°C, con cielo mayormente cubierto y viento moderado del oeste, con rachas que podrían superar los 30 kilómetros por hora en algunas zonas de la ciudad.

En este periodo, la radiación solar se mantendrá en niveles bajos a moderados, por lo que se recomienda hidratarse y evitar esfuerzos prolongados al aire libre. Durante la tarde, el calor disminuirá ligeramente, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. Alrededor de las 17:00 horas, la temperatura rondará los 29°C, con cielo parcialmente nublado y viento del oeste que continuará aportando ráfagas moderadas.

uD83CuDF2B?En el noroeste de #México se detectan bancos de #Niebla; mismos que prevalecerán durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Ver detalles en la imagen?? pic.twitter.com/O7ZhWnnfzZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 26, 2025

Por la noche, Hermosillo tendrá condiciones más agradables. A las 20:00 horas, se esperan aproximadamente 26 grados centígrados, mientras que hacia las 23:00 horas el termómetro descenderá hasta los 22°C, con cielo cubierto y viento moderado del norte. Estas condiciones favorecerán una noche templada, sin probabilidad de lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)