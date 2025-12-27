102 cuerpos fueron localizados por las Guerreras Buscadoras durante 2025; continúan las búsquedas de desaparecidos

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo al colectivo de las Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregón, durante el 2025 se localizaron los cuerpos de 102 personas de diversos municipios y predios de Ciudad Obregón.

Silvia Velázquez, vocera de la mencionada agrupación, comentó que durante el año que está por concluir, se llevaron a cabo 218 búsquedas tanto en el municipio de Cajeme como en San Ignacio Río Muerto, Bácum y la comunidad indígena de Vícam, entre otros sectores.

Agregó que durante el año pasado, las Guerreras Buscadoras de Ciudad Obregón tuvieron conocimiento de un total de 43 personas de diferentes sexos y edades que fueron privadas ilegalmente de su libertad.

Velázquez dio a conocer que para inicios del próximo año se pretende continuar con jornadas de búsqueda pendientes en el predio ubicado por la calle 400 y Kino.

Fuente: Tribuna del Yaqui