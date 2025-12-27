Afluencia en el Centro de Hermosillo cae 25 por ciento en temporada decembrina del 2025

Hermosillo, Sonora.- La afluencia de visitantes y el nivel de ventas en el Centro de Hermosillo registraron una disminución aproximada del 25 por ciento durante la temporada decembrina de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó la Unión de Comerciantes del Centro, con base en los reportes emitidos por los negocios afiliados a este organismo.

Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro, explicó que este descenso representó un cierre de año complicado para los comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, particularmente al tratarse de una de las temporadas más importantes para el sector comercial, cuando tradicionalmente se incrementa la movilidad y el consumo.

"La baja en la afluencia y en las ventas responde a una combinación de factores económicos y sociales que continúan influyendo en los hábitos de consumo de la población. Aún hay secuelas emocionales y percepciones derivadas de la tragedia ocurrida en Waldo's, así como el entorno económico que actualmente se vive en la ciudad, situaciones que pudieron incidir en la decisión de algunos consumidores de limitar sus visitas al centro y reducir su nivel de gasto", externó.

López Peralta señaló que, a pesar de este panorama adverso, los comerciantes del Centro de Hermosillo mantienen su compromiso de ofrecer espacios seguros, atención de calidad y una experiencia de compra confiable para las familias que acuden a esta zona comercial, la cual continúa siendo un punto clave para la economía local. "Esperemos se reactive pronto la economía y la actividad comercial que incentiven nuevamente la visita al Centro de Hermosillo", declaró.

Fuente: Tribuna del Yaqui