Avanzan trabajos de mantenimiento en el Mercado Municipal de Navojoa

Se invirtió más de 12 millones de pesos en el arreglo del sistema eléctrico, así como en el área de los tejabanes y cornisas de la calle Vicente Guerrero del Mercado Municipal de Navojoa

Trabajadores se encuentran enjarrando el lado norte del Mercado Municipal de Navojoa Foto: Internet

Navojoa, Sonora.- El gobierno del estado de Sonora destinó más de 12 millones de pesos (mdp) para resolver el problema de seguridad en la infraestructura del Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho'.

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, informó que los trabajos de rehabilitación consistieron en la conclusión del sistema eléctrico, así como la reparación de los tejabanes y cornisas en los locales exteriores del parián, sobre la calle Vicente Guerrero.

Esa gestión la hice ante el gobernador, quien a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop) nos apoyó… Tenemos que darle prioridad al tema de seguridad, ya que era un tema que urgía y nosotros ampliamos el trabajo para complementar y terminar con el tema del sistema eléctrico, se les puso todo el sistema eléctrico, se cambió el tejaban y la cornisa que estaba muy maltratada", puntualizó.

Las autoridades aseguraron que el mercado es propiedad del Ayuntamiento, por lo que es responsabilidad del municipio mantenerlo en óptimas condiciones. Sin embargo, la Comisión de Regidores del Mercado Municipal se encuentra elaborando dos propuestas al respecto del uso de los baños públicos en el parián, para definir quién será el responsable y qué se hará con el recurso que se obtiene por este servicio.

