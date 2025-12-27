Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS con CHUBASCOS DISPERSOS para HOY SÁBADO 27 de diciembre en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Para este sábado 27 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén lluvias y chubascos dispersos para diversas regiones de la entidad; aquí te presentamos el reporte puntual del clima en Sonora para hoy en la noche para que las precipitaciones no te tomen desprevenido durante estas celebraciones navideñas. A continuación, te presentamos el reporte detallado de las condiciones climatológicas a partir de las 18:00 horas y durante las primeras horas del domingo 28 de diciembre.

¿Cómo será el clima para hoy, sábado 27 de diciembre de 2025?

De acuerdo con la Conagua para Sonora, se esperan de 18:00 a 21:00 horas lluvias y chubascos dispersos que podrían acompañarse de descargas eléctricas para las regiones del norte y este de la entidad. Además, el reporte del SMN dice: "Durante esta noche y madrugada del domingo, el frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada polar y con el río atmosférico, originando chubascos en Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; asimismo, se prevé ambiente frío con probable caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango".

Para este sábado 27 de diciembre en la noche se advierten lluvias y chubascos dispersos en Sonora

¿Cómo será el clima en Sonora para mañana domingo 28 de diciembre de 2025?

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo medio nublado durante el día y sin lluvia. Por la mañana, se prevé un ambiente fresco a templado, y frío con heladas en zonas serranas. Mientras que por la tarde, se advierte un ambiente templado en Sonora. Se tendrá viento del oeste y noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) en la región, con rachas de 40 a 60 km/h.

Pronóstico de lluvias para mañana 28 de diciembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

?? Aviso especial por #CondicionesMeteorológicasAdversas que generará el #FrenteFrío número 25 y su masa de aire ártico este fin de año en #México. Habrá #Lluvias, #EventoDeNorte y sobre todo, descenso de #Temperatura en la mayor parte del país pic.twitter.com/I8Vu8nwBUE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua / Servicio Meteorológico Nacional