Decomisos de pirotecnia por temporada decembrina en Hermosillo superan los 100 kilos

Hermosillo, Sonora.- Más de 100 kilogramos de pirotecnia han sido decomisados durante la presente temporada decembrina en Hermosillo, como resultado de los operativos permanentes implementados por el Ayuntamiento, informó el comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño.

El funcionario explicó que estos aseguramientos se realizan de manera coordinada entre la Policía Municipal, Protección Civil Municipal y el área de Inspección y Vigilancia, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

"Los decomisos se han efectuado tanto en pequeñas tiendas de abarrotes como en domicilios particulares donde se detectó la venta irregular de pirotecnia", dijo. Durón Montaño reiteró que el Ayuntamiento de Hermosillo no ha expedido permisos para la comercialización de pirotecnia en ningún tipo de negocio dentro del municipio, por lo que toda venta detectada es considerada ilegal y sujeta a sanciones. Finalmente, contó que espera que la población se abstenga del uso de pirotecnia en estas fechas decembrinas.

Fuente: Tribuna del Yaqui