Empleados de Waldo's en Guaymas y Empalme denuncian que fueron despedidos sin previo aviso

Guaymas, Sonora.- Sin decir "agua va", empleados de las sucursales de Guaymas y Empalme de la cadena de tiendas Waldo’s fueron despedidos, a quienes les dieron una ínfima liquidación muy por debajo de lo estipulado por la ley, según lo denuncian ellos mismos.

De acuerdo a empleadas que pidieron la omisión de sus nombres por temor a represalias, representantes de la empresa los citaron a la sucursal Serdán, en donde les notificaron de su despido, obligándolas prácticamente a firmar la renuncia voluntaria.

Una de las denunciantes dijo que por seis meses de antigüedad le dieron dos mil 738 pesos de liquidación, mientras que otra recibió solamente 100 pesos por dos meses de trabajo. Comentaron que cuando fueron citadas, se imaginaron que las querían para realizar trabajos de acomodo en la tienda, pero cuál fue la sorpresa, que era para su liquidación, la cual hicieron sin la presencia de ningún representante de la Secretaría del Trabajo, como debió haber sido.

Los que no firmaron advirtieron que entablarían demanda laboral. Cabe señalar que de momento la cadena comercial no ha dado su versión de los hechos y esto ocurre después de que las tiendas cerraran por falta de protocolos para su correcta operación tras la tragedia ocurrida en una tienda en el Centro de Hermosillo, donde murieron 24 personas por una explosión dentro de la tienda.

Explosión ocurrida en la tienda Waldo's en Hermosillo

Fuente: Tribuna del Yaqui