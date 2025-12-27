¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Etchojoa

Entregan 142 acciones de vivienda en comunidades de Etchojoa; invierten más de 27 millones de pesos

La Coves entregó estas acciones como parte del programa de Viviendas para el Bienestar, con el objetivo de reducir el rezago que existe en las comunidades

Entregan 142 acciones de vivienda en comunidades de Etchojoa; invierten más de 27 millones de pesos
Las autoridades entregaron viviendas en las comunidades indígenas de Etchojoa Foto: Internet

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa, en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), realizó la entrega oficial de 142 acciones de vivienda, como cuartos dormitorios y pies de casa.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal de Etchojoa, informó que este programa representa una inversión total de 27 millones 633 mil 226 pesos, de los cuales 19 millones 788 mil 661 pesos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y siete millones 844 mil 564 pesos fueron aportados por Coves, reflejando el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

El munícipe destacó que estas acciones no solo representan infraestructura, sino dignidad, seguridad y bienestar para las familias beneficiadas.

Hoy cumplimos con hechos, no con palabras. Estas viviendas significan un patrimonio para nuestras familias y un paso firme hacia un Etchojoa más justo y con mejores condiciones de vida", expresó Robles Higuera.

Por su parte, las beneficiarias compartieron su agradecimiento y emoción. Tal es el caso de Zayra Zulema Leyva Buitimea, de la comunidad de Buaysiacobe, y Lupita Mora Cruz, de la comunidad de Bayajorit, quienes señalaron que esta vivienda representa una nueva oportunidad para su familia.

 

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.