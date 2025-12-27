Entregan 142 acciones de vivienda en comunidades de Etchojoa; invierten más de 27 millones de pesos

Etchojoa, Sonora.- El Ayuntamiento de Etchojoa, en coordinación con la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), realizó la entrega oficial de 142 acciones de vivienda, como cuartos dormitorios y pies de casa.

Luis Arturo Robles Higuera, presidente municipal de Etchojoa, informó que este programa representa una inversión total de 27 millones 633 mil 226 pesos, de los cuales 19 millones 788 mil 661 pesos provienen del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y siete millones 844 mil 564 pesos fueron aportados por Coves, reflejando el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno.

El munícipe destacó que estas acciones no solo representan infraestructura, sino dignidad, seguridad y bienestar para las familias beneficiadas.

Hoy cumplimos con hechos, no con palabras. Estas viviendas significan un patrimonio para nuestras familias y un paso firme hacia un Etchojoa más justo y con mejores condiciones de vida", expresó Robles Higuera.

Por su parte, las beneficiarias compartieron su agradecimiento y emoción. Tal es el caso de Zayra Zulema Leyva Buitimea, de la comunidad de Buaysiacobe, y Lupita Mora Cruz, de la comunidad de Bayajorit, quienes señalaron que esta vivienda representa una nueva oportunidad para su familia.

