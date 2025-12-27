La Fiesta de los Libros en Cajeme anuncia fechas y nuevas actividades para 2026

Ciudad Obregón, Sonora.- El comité organizador de la Fiesta de los Libros dio a conocer las nuevas fechas en las que se llevará a cabo este evento, el cual incluye presentación de libros, intercambio de textos y encuentros entre escritores.

Al respecto, la coordinadora del evento en Cajeme, Ana Laura Aguilar Torres, indicó que la próxima edición de este evento se llevará a cabo los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de marzo en la comisaría municipal de Esperanza.

Agregó que durante las actividades contempladas dentro del programa rumbo a la Fiesta de los Libros, año con año se van fortaleciendo y cada vez son más los escritores que participan, así como ha ido en aumento también la integración de más instituciones educativas.

También quiero comentar que, pues, este año incursionamos con la invitación al principio en la educación ambiental y, pues, tuvimos una eco feria y un eco trueque que también fueron de mucho éxito, muy aceptados por las personas que asisten a la fiesta de los libros, pero que también participan en estas dinámicas", indicó.

Finalmente, dio a conocer que durante la última edición participaron 49 instituciones educativas, 103 personas en el corredor de ciencias, 384 artistas, 67 artesanos y emprendedores creativos, 28 proyectos científicos forman parte del corredor científico y se vendieron e intercambiaron seis mil 258 libros.

Fuente: Tribuna del Yaqui