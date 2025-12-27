La temporada decembrina impulsa el turismo y la economía local en Hermosillo: OCV

Hermosillo, Sonora.- La temporada decembrina representa uno de los periodos más favorables para la actividad turística en Hermosillo, debido al incremento en la llegada de visitantes nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad para pasar las fiestas navideñas con familiares o atender compromisos personales y académicos.

Francisco García Karam, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Hermosillo (OCV), destacó que durante estas fechas, la capital sonorense experimenta una dinámica distinta a la habitual, ya que gran parte del año su actividad turística depende del sector de negocios.

"La presencia de visitantes en diciembre permite equilibrar el comportamiento del sector y mantener activos a establecimientos que, en otros meses, registran menor demanda. La derrama económica beneficia directamente a hoteles, comercios, transporte aéreo y servicios relacionados con el turismo", comentó.

Indicó que este comportamiento ha permitido que la ciudad mantenga niveles positivos de ocupación hotelera. De la misma forma, dijo que al cierre del mes de noviembre ya se había igualado la cifra registrada en el mismo periodo de 2024, con una ocupación del 53 por ciento, lo que abre la posibilidad de cerrar el año con resultados similares o con un ligero crecimiento.

"Este flujo de personas genera un movimiento constante en hoteles, restaurantes y diversos servicios, fortaleciendo la economía local", contó. El titular de la OCV explicó que, de confirmarse este escenario al finalizar diciembre, el crecimiento sería moderado, inferior a un punto porcentual, pero significativo al considerar el contexto económico y la estacionalidad del turismo en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui