Mejorarán alumbrado y señalización en calles Jalisco y Sufragio Efectivo de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, dio a conocer que próximamente se mejorarán las condiciones de alumbrado de las calles Jalisco y Sufragio Efectivo, además de la señalización, para lo cual se harán trabajos de pintura para delimitar los carriles de circulación.

Agregó que para atender dichas problemáticas, el Ayuntamiento buscará la manera de llegar a un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Esto se debe a que no solo se trata de colocar lámparas o luminarias, sino de instalar postes en diferentes sectores. Además, reconoció que para ello se cuenta con el apoyo del delegado de la dependencia federal, Máximo Moscoso.

De hecho, estoy viendo la manera de reforzar el pintado de rayas, de señalamientos en las calles, en la Jalisco y en la Sufragio Efectivo; de ahí vamos a empezar a trabajar ese requerimiento porque es muy importante por dos partes, por seguridad y porque se ven mejor las calles cuando tienen señalamientos", afirmó el edil cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui