Hermosillo, Sonora.- Impulsado por la estrategia económica del gobernador Alfonso Durazo Montaño y la implementación del Plan Sonora de Energías Sostenibles, el estado de Sonora se colocó en el octavo lugar nacional entre las entidades federativas con mayores exportaciones durante el tercer trimestre de 2025.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad registró exportaciones por un total de seis mil 656.5 millones de dólares en el periodo referido, lo que representa el 4.4 por ciento del total nacional y confirma el dinamismo de la economía sonorense pese al contexto internacional.

El gobernador Durazo destacó que el crecimiento se concentró en sectores estratégicos como la minería, que registró un incremento del 9.5 por ciento; la industria química, con un crecimiento del 15 por ciento; así como la fabricación de equipo eléctrico y la generación de energía eléctrica, que aumentaron 14.26 por ciento.

Sonora se mantiene en el top 10 nacional de exportaciones durante el tercer trimestre de 2025

El principal motor de las exportaciones fue el subsector de fabricación de equipo de transporte, que alcanzó ventas al exterior por dos mil 309.3 millones de dólares, consolidando a Sonora como un referente nacional en la industria automotriz y de movilidad avanzada.

Le siguió la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros componentes electrónicos, con exportaciones por 993.7 millones de dólares, sector clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en la entidad.

En tercer lugar, se ubicó la minería de minerales metálicos y no metálicos, con excepción de petróleo y gas, que generó exportaciones por 796.1 millones de dólares, actividad que avanza bajo un enfoque de mayor valor agregado y responsabilidad social.

El mandatario estatal subrayó que estos resultados son producto de políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad, atraer inversión, diversificar la economía y consolidar a Sonora como un polo estratégico para el comercio internacional, priorizando la generación de empleos mejor remunerados y el bienestar de las familias sonorenses.

En agosto logramos un crecimiento industrial del 10.9%, el más alto del país, impulsado por la manufactura, la construcción y la manufactura avanzada.



Estos resultados confirman la confianza en Sonora y nuestro compromiso de generar más empleo, inversión y oportunidades para las… pic.twitter.com/Vdi244LW3H — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui