Vandalismo y robo, los principales ilícitos en escuelas de Sonora: Fausto Flores

Ciudad Obregón, Sonora.- El delegado de Secretaría de Educación y Cultura (SEC) zona sur 1, Fausto Flores Guerrero, dijo que los ilícitos que se cometen con mayor frecuencia en contra de instituciones educativas son el vandalismo, robo de cableado y, en ocasiones, el hurto de equipos de cómputo.

El funcionario en materia educativa dio a conocer que, en su mayoría, estos actos cometidos en contra del patrimonio de los sonorenses son cometidos por personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que generalmente enfrentan problemas de adicciones.

Flores Guerrero comentó que, para evitar este tipo de situaciones, es de suma importancia la colaboración de las autoridades con quienes se tiene óptima coordinación, pero también de los vecinos, a quienes les solicitó denunciar cualquier situación de riesgo en los planteles que se ubican cerca de sus domicilios.

En ese sentido se hace la invitación a las comunidades escolares a que las conecten por diversos medios; se organizan por grupos de WhatsApp, hay quienes tienen un enlace directo en la dirección del plantel con los padres de familia y los mismos vecinos de las inmediaciones de los planteles", afirmó.

Finalmente, comentó que, si bien es cierto que hay vecinos cerca de los planteles que no tienen a sus hijos en dichas instituciones, pueden ser coadyuvantes en el cuidado de las escuelas.

Fuente: Tribuna del Yaqui