Ciudad Obregón, Sonora.- El asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, ocurrido en mayo del 2021 durante su campaña política en Cajeme, fue un hecho violento que cimbró profundamente a la sociedad, tanto a nivel local como nacional, y evidenció el grave clima de violencia que enfrentan los procesos democráticos.

El ataque, perpetrado a plena luz del día, generó una ola de indignación, temor y exigencias de justicia, no solo por tratarse de un exprocurador de justicia y candidato a la alcaldía, sino porque confirmó la vulnerabilidad de los ciudadanos ante el crimen en Ciudad Obregón. Este suceso quedó marcado en la memoria colectiva como un recordatorio del impacto de la inseguridad en la vida política y social de Cajeme. TRIBUNA dedicó la portada en memoria de Abel Murrieta en su edición del día viernes 14 de mayo del 2021, con la leyenda "víctima 248 de Cajeme".

60 años, 60 historias: El día que la violencia silenció a Abel Murrieta; un crimen que marcó la historia política de Sonora

"La tarde de ayer el candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano fue asesinado a quemarropa en uno de los cruceros más transitados de una ciudad que el crimen y la violencia controlan. El hecho cimbró a la ciudadanía y a una clase política ubicados, tras el lamentable suceso, en la incertidumbre", se lee en la publicación.

Así mismo, un día antes, el jueves 13 de mayo del 2021, TRIBUNA compartió una entrevista con Abel Murrieta donde el candidato compartía abiertamente su opinión sincera sobre la crisis de inseguridad que vivía en ese momento el municipio de Cajeme.

El titular que compartió TRIBUNA con esta nota fue: "Abel Murrieta dice ir 'sin miedo' contra la corrupción e inseguridad". "Vamos por la seguridad; como Ricardo Bours lo ha dicho, él, no tiene precio y menos con los delincuentes, y yo en lo personal lo digo también. Yo voy en serio, y también voy sin miedo; para poder hacer esto tienes que estar muy consciente de lo que vas", compartió en ese momento Abel Murrieta.

Abel Murrieta Gutiérrez afirmaba no tener miedo de enfrentar la corrupción y la inseguridad que azotaban a Cajeme, asegurando que en su administración sería transparente y cercana a la ciudadanía. "El candidato necesita tener diferentes acercamientos con la sociedad civil para conocer sus necesidades". Murrieta sostenía que Cajeme requería un gobierno honesto y con capacidad, que tomara decisiones firmes para recuperar la tranquilidad y el desarrollo económico.

Fueron unas elecciones marcadas por la inseguridad. Indicaba que la inseguridad se había convertido en el principal problema del municipio, y que afectaba tanto a familias como a comerciantes y empresarios. "Voy a gobernar sin miedo, sin compromisos y pensando únicamente en el bienestar de los cajemenses", sostenía Abel.

Finalmente, TRIBUNA compartió en toda una página el hecho violento donde informaba con el siguiente encabezado: "Asesinan a Abel Murrieta, candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano". Mientras repartía folletos, como parte de su campaña, el aspirante a la presidencia municipal recibió por lo menos dos impactos de bala en la cabeza. Y en el cuerpo de la nota, las condolencias de personajes políticos a nivel local y estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui